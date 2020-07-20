Ученый описал первый «парализующий» РФ удар США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков проанализировал ядерный военный потенциал США, передает Лента.Ру . По его мнению, Пентагон имеет в своем распоряжение силы, которые позволят нанести парализующий удар по России. В частности, американцы для этого могут использовать крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию.

КРМБ, которые состоят на вооружении США, могут поражать цели минимум на 1,6 тыс. километров. При этом сообщалось, что дальность поражения американских КРМБ достигает 2,4 тыс. километров. Точность попадания боевой части весом 340–450 килограммов составляет 5-19 метров. По словам Сивкова, на кораблях ВМС США может одновременно быть размещено до 4 тыс. крылатых ракет. Еще около 1,1 тыс. крылатых ракет могут нести подводные лодки. Применить реально США могут не более 3 тыс. КРМБ.

Эксперт также предполагает, что стратегическая авиация может за один вылет выпустить около 1200 КРВБ. Самолеты тактической и палубной авиации могут наносить удары в глубину до 600 километров от границы, заявляет Сивков. Этой боевой мощи достаточно, чтобы парализовать в первом ударе до тысячи важных объектов на территории России или Китая. Но, конечно же, такое возможно при отсутствии эффективного противодействия и при проведении длительной подготовки. Массированный первый удар может длиться несколько часов. У руководства России или Китая будет максимум 15 минут, чтобы принять решение об ответном ядерном ударе.