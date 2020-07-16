Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

В связи с ситуацией на границе Азербайджана и Армении свой комментарий дал премьер-министр Армении Никол Пашинян, также указав настоящую цель Азербайджана в обострении конфликта.

Пашинян считает, что таким образом Азербайджан демонстрирует свою военную мощь, пытаясь подорвать морально-психологические позиции армянской стороны. Он уверен, что вооружённые силы Армении способны разрушить миф о «непобедимости» азербайджанской армии и что правительство Азербайджана посылает своих солдат «на неизбежную смерть при том, что поставленная перед ними задача невыполнима».

Не исключается также возможность перемещения боевых действий на территорию Нагорного Карабаха, о чем заявлял ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

На это Никол Пашинян добавил, что агрессивная политика Азербайджана "не заставит Армению пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта".