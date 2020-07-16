Вдова убитого хабаровского бизнесмена Евгения Зори заявила, что заказчиком был Фургал

Телеграм-канал Mash опубликовал интервью вдовы хабаровского бизнесмена Евгения Зори. По версии следствия, за убийством предпринимателя стоит именно экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал.
Лариса Зоря, вдова бизнесмена, рассказала, что в нулевых ее муж не захотел отдать конкуренту свой бизнес и решил добиваться справедливости через суд. В 2004-ом, когда он почти выиграл процесс, его убили.
Жена знала, кто за этим стоит, и ждала возмездия в правовом поле целых 15 лет.
Она добавила, что у Фургала очень большие покровители. Ко всему семья не могла добиться для него наказания, когда он стал депутатом и получил депутатскую неприкосновенность.
Лариса Зоря обратилась к жителям Хабаровска, которые то и дело организуют митинги и выходят на поддержку Фургала.
Сегодня Президент страны Владимир Путин врио губернатора Хабаровского края назначил Михаила Дегтярева - депутата Госдумы от ЛДПР. Указ о назначении появился на сайте Кремля.
Также там говорится об отрешении Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента.
Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля в связи с расследованием дела преступной группировки, действовавшей в 2004-2005 годах и подозреваемой в убийствах нескольких бизнесменов.
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