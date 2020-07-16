Вдова убитого хабаровского бизнесмена Евгения Зори заявила, что заказчиком был Фургал

Сегодня, 17:34

Ольга Громова

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Вдова убитого хабаровского бизнесмена Евгения Зори заявила, что заказчиком был Фургал

Телеграм-канал Mash опубликовал интервью вдовы хабаровского бизнесмена Евгения Зори. По версии следствия, за убийством предпринимателя стоит именно экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал.

Лариса Зоря, вдова бизнесмена, рассказала, что в нулевых ее муж не захотел отдать конкуренту свой бизнес и решил добиваться справедливости через суд. В 2004-ом, когда он почти выиграл процесс, его убили.

Жена знала, кто за этим стоит, и ждала возмездия в правовом поле целых 15 лет.

«Для меня абсолютно, совершенно ясно, кто убийца и заказчик этого преступления… Я знаю это дело с самого начала. Просто все это время я и моя семья, и друзья Женины продолжали добиваться правды. Но из-за того, что все решалось на местном уровне, все наши попытки не были успешными. Потому что все начиналось и заканчивалось в Хабаровске, и мы ничего не могли с этим сделать...», - поведала женщина.

Она добавила, что у Фургала очень большие покровители. Ко всему семья не могла добиться для него наказания, когда он стал депутатом и получил депутатскую неприкосновенность.

Лариса Зоря обратилась к жителям Хабаровска, которые то и дело организуют митинги и выходят на поддержку Фургала.

«Когда вы, люди, ходите, и кричите «Верните Фургала!», я призываю представить глаза моих детей, у которых этот человек отнял жизнь. Все это время Фургал, Мистрюков, наверняка жили и радовались жизни, со своими женами и детьми проводили время. А мои дети все это время были лишены этого...», - рассказала женщина, добавив, что она точно знает, что край достоин лучшего губернатора.

Сегодня Президент страны Владимир Путин врио губернатора Хабаровского края назначил Михаила Дегтярева - депутата Госдумы от ЛДПР. Указ о назначении появился на сайте Кремля.

Также там говорится об отрешении Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента.

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля в связи с расследованием дела преступной группировки, действовавшей в 2004-2005 годах и подозреваемой в убийствах нескольких бизнесменов.

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