Депутат Госдумы Шерин прокомментировал угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Вчера, 22:27

Александр Зуев

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Депутат Госдумы Шерин прокомментировал угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар высказал мнение о том, что группировка российских войск в Крыму  может быть уничтожена за 36 часов в случае полномасштабных военных действий на Черном море. Таким образом «замкнется» пространство вокруг российских военных, считает Гончар. Он предположил, что в ходе учений «Кавказ-2020» будет разрабатываться переброска сил с задействованием Крымского моста.

В случае серьезного конфликта Керченский мост без труда нейтрализуется и размещенная на полуострове группировка ВС РФ окажется в ловушке, полагает Гончар. Он также подчеркнул, что российских военных методично размолотят.

К слову, недавно глава Минобороны Украины  сообщил, что в ответ на российские маневры «Кавказ-2020» Киев проведет свои военные учения.

Ранее Михаил Гончар заявлял, что уничтожение российского газопровода «Северный поток — 2» должно быть приоритетной задачей для Украины. По его словам, США в очередной раз введут против России санкции и, если это не поможет, Вашингтон признает Москву «спонсором терроризма».

Заявление украинского эксперта прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, Украине не стоит переоценивать свои возможности и недооценивать противника. Он также отметил, что делать подобные выводы и давать непрофессиональные оценки на публике просто преступно, пишет ФАН.

Шерин напомнил, что Россия располагает ракетой «Тополь-М», которая расстояние от Красноярска до Киева преодолеет за полторы-две минуты. В целом на вооружении России состоит современное оружие, часть из которого не имеет аналогов в мире, заявил Шерин.

Он также подчеркнул, что часть территории России или военные РФ не могут быть «отрезаны от основных сил».

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