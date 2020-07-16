Sohu: США из-за России и Китая угодили в газовую ловушку

Вашингтон стремительно теряет свои позиции на международном газовом рынке и сохранить их не помогут даже санкции. Стратегию экономического давления на США придумал Китай. В Поднебесной решили отказаться от американского топлива в пользу российского. Это обернется многомиллиардными потерями для Штатов, пишут обозреватели Sohu.

О новом пакете санкционных ограничений в отношении инвесторов и партнеров газовых проектов России «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» недавно объявили в США, пообещав при этом увеличить свои собственные мощности ради удовлетворения спроса ЕС в голубом топливе.

Белый дом ополчился против российских газовых проектов не просто так. Санкциями он пытается устранить своего главного конкурента.

«Как только проект Северный поток – 2 будет завершен, Россия сможет поставлять в ЕС порядка 55 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около 10 % потребностей Европы. Это приведет к потере потенциального преимущества Штатов, которые всегда стремились захватить европейский газовый рынок», - цитирует издание «ПолитРоссия».

Вряд ли Вашингтон останется довольным увеличившимся за счет санкций рынком сбыта в Европе, так как Китай неожиданно объявил о намерении прекратить закупать американский газ. Информация исходит от Sina Finance, ссылающегося на осведомленный источник.

В 2017 году на долю США приходилось 15 процентов китайского импорта СПГ.

Обозреватели Sohu, резюмируя все вышесказанное, заявили, что отказ Поднебесной от американского газа откроет перспективы для более тесного сотрудничества с Российской Федерацией. А США рискуют из-за своих санкционных манипуляций столкнуться с многомиллиардными потерями.



