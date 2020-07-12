Эксперт назвал русских «убийц» ядерной триады НАТО

Российский военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об «убийцах» ядерной триады НАТО, которыми располагает Россия на текущий момент. Хотя он считает, что сдерживать Северо-Атлантический альянс сейчас РФ способна даже малыми силами.

Эксперт напомнил, что недавние поправки к Конституции России, касающиеся целостности государства, лишили многие страны шансов на отчуждение территорий. А это значит, что напряжение вокруг России будет расти и впредь.

Япония претендует на часть Курил, Украина намерена вернуть Крым, а Польша имеет виды на Калининград. США такой интерес к российским территориям поддерживают, им выгодно увеличение военных расходов.

В сложившейся ситуации у страны два выхода. Первый - увеличить военный бюджет, но это вызовет волну недовольства, поскольку уровень социального обеспечения граждан снизится. Чего, собственно, и добиваются в Штатах.

Второй - использование различных технологических новинок. Его и выбрала страна. Российская армия уже имеет на своем вооружении оружие, которое способно обеспечить безопасность государства и не только.

Это ракеты «Сармат», а также «Искандеры» и С-400 «Триумф».

"Главнокомандующий РВСН говорил, что у нас будет порядка 40 "Сарматов". Но эти 40 "Сарматов" - это фактически 40 ракет, которые в состоянии просто США превратить в пепел", - сказал эксперт в интервью телеканалу "Царьград".

Он добавил, что в перспективе на вооружение встанет С-500, который вообще сможет поражать космические и гиперзвуковые цели.