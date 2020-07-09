Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно в одиночку противодействовать флоту НАТО

Российский крейсер «Адмирал Нахимов» может самостоятельно сдержать флот НАТО, считают эксперты.

В случае возможного военного конфликта со странами НАТО на воде, Россия сможет выставить против всех кораблей противника крейсер «Адмирал Нахимов», который не имеет аналогов мира, пишет РИА Новости .

Сейчас он находится в доке Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске. Восстановление крейсера идет уже не один год. Работы начались еще в 1999 году, но из-за масштабов крейсера идут по сей день. Тем не менее в Минобороны РФ планируют, что он будет взят на вооружение к 2022 году, то есть, все масштабные работы могут завиться уже в текущем году.

На 2021 год запланированы первые заводские испытания крейсера, который во время модернизации получил современные радиотехнические устройства, энергетический комплекс, системы безопасности и жизнеобеспечения, а также многое другое.

На вооружении «Адмирала Нахимова» будет комплекс «Циркон». Всего же этот крейсер получит около 80 ракет различного типа, в том числе сверхзвуковые ракеты «Оникс», которая может использоваться для ликвидации кораблей особо крупного размера.

Ракеты «Циркон» эксперты считают самым грозным оружием крейсера. Они имеют относительно небольшую часть, вес которой составляет 200 килограммов, но за счет мощнейшей кинетической энергии, а также огромной скорости, такая ракета может отправить на дно любое вражеское судно.

Также на «Адмирал Нахимов» установят крылатые ракеты «Калибр» которые могут поражать объекты на расстоянии в 2 тыс. километров. Вооружение этого крейсера, считают эксперты, позволит поражать не только надводные цели, но и космические спутники.

Мощнейший арсенал крейсера «Адмирал Нахимов» даст России серьезное превосходство в случае гонки вооружений с НАТО и США, уверены аналитики.



