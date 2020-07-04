Что известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сегодня, 08:59

Анна Лисова

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Что известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет РФ совместно с сотрудниками ФСБ задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Видео задержания Фургала появилось в Сети. В СК объяснили, что Сергей Фургал подозревается в организации покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей. Преступления, к которым, по версии следствия, причастен Фургал, были совершены на территории Хабаровского края Амурской области в 2004 – 2005 годах организованной преступной группой. Фургалу будет предъявлено обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, в том числе по нескольким пунктам статьи 105: «Убийство».

Следствие намерено ходатайствовать в суде, чтобы задержанному губернатору была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По делу, фигурантом которого стал Фургал, уже задержаны несколько членов ОПГ. А тем временем в Сети появилась петиция, авторы которой заявляют, что Фургал задержан безосновательно.

«Мы от лица народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки», - указано в тексте петиции.

Стоит отметить, что эту петицию за два часа с момента публикации подписали более 12,6 тыс. человек.

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