Глава парламента Ливии Агила Салех оценил гостеприимство россиян, поддержавших его в Москве

Жители российской столицы собрались у входа в гостиницу, в которой остановилась ливийская делегация, чтобы поприветствовать председателя Палаты представителей Агилу Салеха.

Глава единственного законного органа власти Ливии, спикер парламента Салех посетил российскую столицу с официальным визитом. Москвичи вышли к отелю «Аврора», чтобы поддержать делегатов из североафриканской республики.

Активисты продемонстрировали настоящее русское гостеприимство, встретив гостей из Ливии не только аплодисментами, но и плакатами с лозунгами: «Свободная страна, свободная Ливия», «Ливия, мир, правда». Агила Салех по достоинству оценил радушие москвичей и ответил им приветственным жестом.