Россия сделала жесткое предупреждение США насчет Калининграда

В случае, если США и союзники по НАТО попытаются захватить Калининград, то это обернется для них большими проблемами.

Об этом пишут китайские обозреватели на страницах издания Sohu, передает ПолитРоссия .

США могут разместить больше военных на территории Польши, поскольку выводят свой контингент из Германии. Именно Польша может стать в будущем главным плацдармом США на территории Европы, считают китайские аналитики.

Желание американцев подойти ближе к границам России, чтобы бросить еще один вызов Москве, не приведет ни к чему хорошему, уверены эксперты. Россия уже давно сформировала надежную защиту от внешних посягательств на свои территории.

Американцы на сегодня проигрывают России в северных регионах. А на границе с Восточной Европой у России уже давно размещены силы, готовые дать отпор любому противнику.

Стратегической проблемой для НАТО является Калининград. Этот город сейчас является важнейшим стратегическим местом. И пока Калининград является частью России, то можно не сомневаться, что весь прибалтийский регион находится под контролем РФ.

«Если Калининград будет захвачен США, тогда перед ними откроется прямая дорога на Россию. Соединенные Штаты должны вытащить этот гвоздь, если они хотят продолжить движение вперед. Однако сделать это будет чрезвычайно сложно», — считают авторы Sohu.

Современная система ПВО, тактические ракетные комплексы, танки, самолеты, корабли – все это стоит на защите Калининграда. Понятно, что сломить такую защиту будет непросто, учитывая то, что Россия может за очень короткое время перебросить в Калининград дополнительные резервы.

Любые попытки США попытаться захватить Калининград будут пресечены. А чтобы американцы даже не думали предпринимать что-то в этом направлении, то Россия недавно сделала еще одно предупреждение, показав свою мощь на масштабном параде, который проходил в Москве.