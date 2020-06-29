Sohu: В США возникла паника после появления в России ослепляющего оружия

Китайские эксперты на страницах издания Sohu прокомментировали создание Россией нового ослепляющего оружия. Перевод статьи в Sohu опубликовал портал ПолитРоссия .

Новое российское оружие получило название «Филин». Это станция визуально-оптических помех, которую уже ввели в арсенал российского военно-морского флота. «Филин» может не только ослеплять противника, но и вызывает у него галлюцинации.

«Реакция американцев на новое российское оружие была довольно жесткой. Местные эксперты начали насмехаться над «Филином», заявив, что Пентагон нечто подобное получил десятки лет назад», — отмечают авторы Sohu.

Информации о станции визуально-оптических помех «Филин» очень мало. Россия держит эти сведения в секрете. Исходя из того, что попало в Сеть, «Филин» визуально может напоминать большой фонарик, который, мигая, вызывает галлюцинации и тошному у экипажа корабля потенциального противника.

Китайские аналитики пишут, что «Филин» может воздействовать на зрительный нерв противника. Последствия воздействия этого оружия схожи с эффектом от вспышки взрыва гранаты. Дальность воздействия нового оружия может достигать 5 км.

Предположительно, этими комплексами Россия оборудует все свои корабли. Китайские аналитики считают, что оружие очень эффективно, если правильно его использовать, поскольку может вогнать противника на время в панику. А это может серьезно повлиять на исход противостояния.