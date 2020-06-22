Стало известно об оскорблениях Меркель и Мэй Трампом

CNN, ссылаясь на собственные достоверные источники, распространило информацию, что во время секретных телефонных разговоров Дональд Трамп позволял себе откровенно оскорблять иностранных высокопоставленных представительниц прекрасного пола. Конкретно речь идет об Ангеле Меркель и Терезе Мэй. Германского канцлера американский президент назвал попросту глупой женщиной находящейся под влиянием Кремля. Тереза Мэй по версии Дональда Трампа является дурой, поскольку ее бесхребетность привела к Брекзиту, проблемам в вопросах иммиграции и ненужным осложнениям внутри НАТО.

Но не стоит думать, что нападки Трампа ограничивались только известными женщинами-политиками. Неслабо доставалось и мужчинам, возглавляющим ведущие государства мира. Так, не выбирая выражений, Трамп жестко отчитал президента Франции Эмманюэля Макрона, досталось и премьер-министру Канады Джастину Прюдо, да и глава Австралии Скотт Моррисон тоже в свое время отхватил нехило.

В то же время репортеры сообщают, что довольно часто Трамп оказывается не готов к разговорам с Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, и на их вопросы может нести откровенный бред.