Назван список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера

Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев считает, что США теряют свое былое могущество, а вместе с ним и лидерские позиции в мире.

Эксперт назвал страны, которые потенциально могут заменить США на международной арене в случае, если эта страна окончательно утратит свое влияние. При этом политолог признал, что США все еще являются лидером, но в будущем они неизбежно уступят место более сильным державам. По мнению политолога, Соединенные Штаты утратили влияние из-за упадка в экономике. Сейчас свое могущество быстрыми темпами наращивают две державы – Индия и Китай. Эти страны является главными конкурентами США в финансовой сфере, но они не располагают инфраструктурой, которая бы позволила им стать финансовым центром. Индия и Китай не имеют развитой фундаментальной науки, а ведь одним из главных условий для сохранения лидерства является развитая научная база, говорит Журавлев.

По словам эксперта, Россия из-за экономических неудач занимает лишь четвертую строчку в этом списке. Как отметил Журавлев, страна, которая получает большую долю дохода, торгуя сырьем, не способна удерживать лидирующие позиции.

Вместе с тем специалист отметил, что доллар остается основной валютой в международных расчетах, а Вашингтону удастся удержать свою роль финансового центра. Это обусловлено тем, что его коммуникации, задействованные в финансовых операциях международного уровня, успешно работают. Журавлев также напомнил, что Великобритания остается центром торговли драгоценными металлами и камнями, но позицию финансового лидера эта стран потеряла давно, пишет Вечерняя Москва .

В целом Журавлев признает, что у США все еще самая мощная армия, но далеко не лучшая экономика.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа должна задуматься над вопросом: как жить в мире, где США не являются главенствующим лидером.