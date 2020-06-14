Sohu рассказало, как Россия может уничтожить весь авианосный флот США

Китайское издание Sohu в своей свежей публикации рассказало, как Россия может расправиться с авианосным флотом США в случае реального конфликта между двумя странами.

Обозреватели признают, что не зря США позиционируют свой авианосный флот как самый могущественный в мире. Такого больше нет ни у одной страны, в том числе и в России.

Авианосцы, гроза будущего, Москвой пока только строятся или в проекте. Однако сие не означает, что РФ, уступающая США по количеству авианосцев (у США их 11, у России - 1), обречена на поражение. У РФ есть инструмент, которого у Штатов нет, и он позволяет расправиться даже с могучими авианосцами - подлодки. Новейшие субмарины в состоянии уничтожить абсолютно любые корабли благодаря ракетам, которые несут на себе. Вооружение позволяет поразить цели в любой точке океана, резюмирует издание.