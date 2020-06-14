Пригожин в обращении к Конгрессу США: Америка – не единственная в мире страна

Сегодня, 12:24

Наталья Жданова

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Пригожин в обращении к Конгрессу США: Америка – не единственная в мире страна

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в открытом письме ответил на резолюцию Палаты представителей и Сената США, в которой американские политики безосновательно назвали его "угрозой национальной безопасности Америки". Текст письма имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

Резолюция заявляет об "атаке на интересы США", "отрицательном влиянии на внутреннюю политику других государств" и "вмешательстве в демократические процессы Запада".

Пригожин в ответ на резолюцию напомнил, что Америка строилась на массовом истреблении коренного населения, а с 1905 ее национальные интересы охватили весь мир.

"Первые переселенцы приехали в Северную Америку, уничтожили коренных жителей и создали собственное государство", — подчеркивает предприниматель.

США решили, что они единственные, кто прав и важен, а если кто-то с ними не соглашался, то такие страны либо уничтожались, либо им перекраивали границы.

Америка не способна мириться с чужим мнением, которое не соглашается с их "превосходством", подчеркнул бизнесмен. Всего США развязали 41 войну, и в них погибли миллионы человек.

По словам Пригожина, интерес США — это разрушение других культур и порабощение. И такая система наблюдается регулярно. Америка нагло вмешивается во внутренние дела других государств, ведет себя беспардонно по отношению к властям чужих стран и буквально "пропихивает" свои интересы во все двери за границей, утверждает Пригожин. Более того, именно США поддерживает террористов, формирует "безопасную гавань" для денег преступников и воров.

"Для того чтобы уничтожать национальные ценности других государств, вплоть до их обычаев и культуры, США регулярно вмешиваются в политические процессы и выборы по всему миру, беспардонно открывая двери посольств и президентских кабинетов, творят беззаконие и переписывают законы под себя с целью продавливания своих интересов", — отмечается в письме Пригожина.

Бизнесмен не обошел стороной и бездоказательное обвинение в его сторону от прокурора США Роберта Мюллера, которое "разнесли" в американском же суде: все бумаги прокурора в итоге стали макулатурой, которая не имеет никакого веса.

В США на посту президента западная элита хочет видеть "куклу", которая не станет им мешать растрачивать бюджет, говорит Пригожин.

"Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, «глубинное государство", — говорится в заявлении.
"Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит – это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США", — подчеркнул бизнесмен.

В заключение Пригожин напомнил Конгрессу США, что Америка далеко не единственная в мире страна, и есть еще 252 государства, чьи интересы не менее важны.

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