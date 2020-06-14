Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить медицинскую маску

Сегодня, 10:42

Александр Зуев

0

Image 16+
Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить медицинскую маску
Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом»

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер считает ношение медицинской маски обязательным в период пандемии коронавируса и в этом вопросе он согласился с требованием губернатора Калифорнии.

«Это на 100 процентов правильный шаг, который поможет нам победить этот ужасный вирус» — заявил актер.

Таким образом, актер и политический деятель встал на сторону врачей. Также Шварценеггер воспользовался возможностью уколоть президента США Дональда Травма за политизацию вопроса. Бывший губернатор «Золотого штата» назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить защитный аксессуар. Как известно, хозяин Белого дома игнорировал правило о ношении средств индивидуальной защиты, объясняя свое решение тем, что пресса не получит удовольствие от вида его в маске. Семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» не считает ношение средств защиты политическим вопросом. Это просто поможет победить коронавирус, говорит он.

Западные медиа-ресурсы отреагировали на колкие замечания «Железного Арни», увидев в них отсылки к упрямству Трампа, который опасается насмешек враждебно настроенных к нему журналистов.

Отметим, что 11 июня калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сделал ношение масок обязательным в общественных местах. Ранее эти меры защиты были более мягкими, но сейчас в США зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Пригожин в обращении к Конгрессу США: Америка – не единственная в мире страна

Сегодня, 12:24

В США боятся Евгения Пригожина: российский бизнесмен может оказаться в санкционном списке в четвертый раз

14-06-2020, 00:45

Эрдоган попросил Путина пустить россиян отдыхать в Турции

10-06-2020, 17:11

Малькевич назвал наглостью отказ ПНС Ливии вернуть социологов ФЗНЦ в Россию

9-06-2020, 19:36

Жена хоккеиста Малкина объяснила, почему не считает США врагом России

4-06-2020, 12:02

Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году

3-06-2020, 21:20

Алексей Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

2-06-2020, 09:47

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

Кадыров появился на публике с катетером на руке

27-05-2020, 17:16

Китай обеспокоен гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

26-05-2020, 08:31

Бомбардировщики B-1B США отработали ядерный удар по Мурманску

23-05-2020, 17:42

На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

23-05-2020, 14:11

В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

21-05-2020, 14:42

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

15-05-2020, 22:40

В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

14-05-2020, 14:18

Китай готовится к войне с США из-за коронавируса

13-05-2020, 22:47

В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова

13-05-2020, 10:48

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

12-05-2020, 15:13

Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

11-05-2020, 15:28

Стало известно, какая картина «пробрала до слез» Путина

10-05-2020, 19:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров