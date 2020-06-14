Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить медицинскую маску

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер считает ношение медицинской маски обязательным в период пандемии коронавируса и в этом вопросе он согласился с требованием губернатора Калифорнии.

«Это на 100 процентов правильный шаг, который поможет нам победить этот ужасный вирус» — заявил актер.

Таким образом, актер и политический деятель встал на сторону врачей. Также Шварценеггер воспользовался возможностью уколоть президента США Дональда Травма за политизацию вопроса. Бывший губернатор «Золотого штата» назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить защитный аксессуар. Как известно, хозяин Белого дома игнорировал правило о ношении средств индивидуальной защиты, объясняя свое решение тем, что пресса не получит удовольствие от вида его в маске. Семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» не считает ношение средств защиты политическим вопросом. Это просто поможет победить коронавирус, говорит он.

Западные медиа-ресурсы отреагировали на колкие замечания «Железного Арни», увидев в них отсылки к упрямству Трампа, который опасается насмешек враждебно настроенных к нему журналистов.

Отметим, что 11 июня калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом сделал ношение масок обязательным в общественных местах. Ранее эти меры защиты были более мягкими, но сейчас в США зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом.