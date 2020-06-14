Репортер раскрыл ответ Шамиля Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ

25 лет прошло после теракта в Буденновске, который устроили террористы во главе с лидером чеченских сепаратистов Шамилем Басаевым.

С Басаевым в дни, когда террористы удерживали заложников в больнице, пообщался журналист Валерий Яков, передает Лента.Ру. Он рассказал, что как Шамиль Басаев прокомментировал вопрос о его возможном сотрудничестве с ГРУ.

«Правильные слухи. Конечно, курирует, и не только ГРУ. Я готов сотрудничать со всеми спецслужбами, включая «Моссад», если это поможет мне остановить войну в Чечне», — процитировал журналист Басаева.

О том, что Басаев мог сотрудничать с ГРУ, говорили многие политики, а также те, кто ранее служил в армии или спецслужбах. В частности, бывший офицер одного из подразделений Федеральной службы контрразведки Константин Никитин утверждал, что Басаев проходил подготовку на базе 345-го парашютно-десантного полка, в 1990-е дислоцированного в Абхазии.

В декабре 1999 года президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что подготовка операции по Абхазии шла с участием ГРУ. Поэтому, по его мнению, Басаев работал с этой структурой.

Басаев отрицал, что проходил обучение на базе 345-го полка, заявив, что туда не брали чеченцев. Люди из его окружения тоже неоднократно опровергали его сотрудничество с российскими спецслужбами.

Напомним, Шамиля Басаева убили в июле 2006 года. Он был лидером чеченских сепаратистов и воевал за выход Чеченской Республики Ичкерия из состава России. Басаев был причастен не только к захвату буденновской больнице, но и к захвату заложников на Дубровке, убийству первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Также его обвиняют в причастности к взрывам нескольких самолетов, а также к трагедии в Беслане.