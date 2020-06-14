Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран. Российский патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке Сирии. Но бронемашина американских военных с целью остановить движение российской техники пошла на таран. Однако внезапно американцы остановились возле российского БТР. Предположительно, что это произошло из-за того, что военнослужащие РФ, находящиеся на бронетранспортере, навели орудие на американских военных.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как российские БТР-82А, Урал-4320 и Тайфун-К объезжают заслон в виде американских бронемобилей. Примечательно, что когда было снято видео, не уточняется, пишет Российский Диалог .

Отметим, что американцы систематически пытаются создать преграды движению российских военных патрулей и всякий раз у них ничего не выходит. 10 июня в Сети появились кадры задымившейся бронемашины MRAP, а за неделю до этого американские военные преследовали россиян в провинции Хасеке, но после переговоров остановились.