Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году

Сегодня, 21:20

Анна Лисова

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Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг, которого не раз называли «норвежским Нострадамусом», спрогнозировал крах США в 2020 году. 
Канал «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен» пишет о том, что по прогнозам Галтунга, в начале XXI столетия США начнут терять свои лидерские позиции на мировой арене. Страна, по его прогнозу, вскоре сильно ослабнет, а к 2025 году США развалится на части. 
Галтунг отметил, что среди причин, которые могут повлечь развал страны, экономические проблемы, а также те противоречия, которые накопились в американском обществе. 
Профессор Галтунг многим запомнился тем, что он предсказал распад СССР. Хотя прогнозов о развале Советского Союза звучало много, но Галтунг единственный назвал точную дату. Также он спрогнозировал падение Берлинской стены, теракты в США, и даже резню на площади Тяньамьмэн в Пекине, которая произошла в 1989 году. 
Заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Алексей Коротаев, комментируя прогноза Галтунга в интервью для издания «ПолитРоссия» подчеркнул, что пока сложно сказать, действительно ли США стоят на гране развала. Схожие настроения в американском обществе витали в 20-е и 60-е годы прошлого века, но тем не менее, страна тогда не развалилась. 
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