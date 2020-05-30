Норвежский социолог спрогнозировал распад США в 2020 году

Социолог из Норвегии Йохан Галтунг, которого не раз называли «норвежским Нострадамусом», спрогнозировал крах США в 2020 году.

Канал «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен» пишет о том, что по прогнозам Галтунга, в начале XXI столетия США начнут терять свои лидерские позиции на мировой арене. Страна, по его прогнозу, вскоре сильно ослабнет, а к 2025 году США развалится на части.

Галтунг отметил, что среди причин, которые могут повлечь развал страны, экономические проблемы, а также те противоречия, которые накопились в американском обществе.

Профессор Галтунг многим запомнился тем, что он предсказал распад СССР. Хотя прогнозов о развале Советского Союза звучало много, но Галтунг единственный назвал точную дату. Также он спрогнозировал падение Берлинской стены, теракты в США, и даже резню на площади Тяньамьмэн в Пекине, которая произошла в 1989 году.