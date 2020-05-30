Алексей Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сегодня, 09:47

Staalker

0

Image 16+
Алексей Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Протестующие в США

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова Соединенные Штаты попали в полосу «сумятицы». В твиттере он указал, что к этому привели сразу несколько факторов — невозможность добиться конкретного результата в боевых действиях в Афганистане и Сирии, неспособность добиться прогресса в борьбе с коронавирусом. Также американцы не могут оказать действенную помощь союзникам в Европе в борьбе с мировой пандемией.

Крупную ложку дегтя в небольшую американскую бочку меда по мнению сенатора внесло изуверское убийство темнокожего Джорджа Флойда совершенное полицейским в Миннеаполисе. Хотя один из офицеров полиции уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве, такая половинчатая мера слишком недостаточна, чтобы погасить народный гнев. Беспорядки охватили большое количество штатов, комендантский час введен в Нью-Йорке и множестве других городов.

Дональд Трамп назвал происходящее сейчас в стране "внутренним терроризмом" и призвал губернаторов жестко подавлять протесты на подконтрольных им территориях. По словам президента США, он не остановится перед введением регулярной армии в те штаты, где не справится национальная гвардия.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

Кадыров появился на публике с катетером на руке

27-05-2020, 17:16

Китай обеспокоен гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

26-05-2020, 08:31

Бомбардировщики B-1B США отработали ядерный удар по Мурманску

23-05-2020, 17:42

На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

23-05-2020, 14:11

В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

21-05-2020, 14:42

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

15-05-2020, 22:40

В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

14-05-2020, 14:18

Китай готовится к войне с США из-за коронавируса

13-05-2020, 22:47

В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова

13-05-2020, 10:48

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

12-05-2020, 15:13

Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

11-05-2020, 15:28

Стало известно, какая картина «пробрала до слез» Путина

10-05-2020, 19:31

СМИ назвали факты о Второй мировой войне, оказавшиеся неправдой

10-05-2020, 13:38

Американских ракетчиков из-за коронавируса перевели на двухнедельный цикл дежурства

10-05-2020, 11:38

СМИ заявили, что Пекин готовится напасть на США

9-05-2020, 08:35

В России функционирует опасная для США советская «Мертвая рука»

8-05-2020, 21:54

Forbes рассказал о двойном назначении санкций США против России

6-05-2020, 14:01

Израиль попытался сбить военный разведывательный самолёт России

6-05-2020, 11:04

США обдумывают месть Китаю из-за коронавируса

3-05-2020, 23:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров