Алексей Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова Соединенные Штаты попали в полосу «сумятицы». В твиттере он указал, что к этому привели сразу несколько факторов — невозможность добиться конкретного результата в боевых действиях в Афганистане и Сирии, неспособность добиться прогресса в борьбе с коронавирусом. Также американцы не могут оказать действенную помощь союзникам в Европе в борьбе с мировой пандемией.

Крупную ложку дегтя в небольшую американскую бочку меда по мнению сенатора внесло изуверское убийство темнокожего Джорджа Флойда совершенное полицейским в Миннеаполисе. Хотя один из офицеров полиции уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве, такая половинчатая мера слишком недостаточна, чтобы погасить народный гнев. Беспорядки охватили большое количество штатов, комендантский час введен в Нью-Йорке и множестве других городов.

Дональд Трамп назвал происходящее сейчас в стране "внутренним терроризмом" и призвал губернаторов жестко подавлять протесты на подконтрольных им территориях. По словам президента США, он не остановится перед введением регулярной армии в те штаты, где не справится национальная гвардия.