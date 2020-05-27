Турция в Черном море решила действовать против России

Анкара готова действовать против Москвы, чем может разрушить доверие и сотрудничество между Турцией и Россией.
Турция готова разрешить любым военным кораблям НАТО проходить из Средиземного Моря по Стамбульскому каналу. Завершение его строительства, отмечают политологи, позволит НАТО обойти конвенцию Монтрё, и это может стать серьезной угрозой для России, пишет портал Аvia.pro.
Канал протяженностью в 46 километров планируется провести через Стамбул. И этот канал не будет подчиняться никаким международным ограничениям. Турция сможет самостоятельно решать, какие суда пропускать по этому каналу из Средиземного моря в Черное.
Существование такого канала, отмечают политологи, создаст для России немало проблем.
Но Анкара не только в этом вопросе идет на обострение отношений с Москвой. Не стоит упускать из виду, что Турция в последнее время все чаще использует свою авиацию в операциях совместно со странами НАТО. В частности, турецкие самолеты недавно были замечены при сопровождении американских стратегических бомбардировщиков, которые, как предполагают некоторые эксперты, могли имитировать нанесение ядерных ударов по южной части России и Крыму.
А если вспомнить те инциденты, которые были между Турцией и Россией в Сирии, то сотрудничество между Анкарой и Москвой под большим вопросом.
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