Кадыров появился на публике с катетером на руке

Сегодня, 17:16

Александр Зуев

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Кадыров появился на публике с катетером на руке

26 мая Рамзан Кадыров провел в Грозном совещание республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Таким образом, глава Чечни впервые после шестидневного отсутствия появился на публике. На протяжении часа он заслушивал отчеты членов  правительства по ситуации с коронавирусом, экономическими и социальными проблемами. В тот же день около шести вечера в его телеграм-канале  появились фото с совещания. На нем можно заметить, что на правой руке Кадырова виднеется медицинский катетер. 

Его  можно разглядеть и при просмотре сюжета ЧГТРК «Грозный» о совещании. 

Судя по всему, Кадыров старается прятать под столом правую руку, а когда забывается, то катетер, укрепленный скотчем на тыльной стороне руки, попадает в кадр.

Напомним, 21 мая  сообщалось о возможном заражении Кадырова коронавирусом. То есть Кадыров переносит тяжелое заболевание на ногах. О том, что он болен, заметно по его внешнему виду: бледный, похудевший, с отечным лицом, пишет Онлайн 812.

Ранее СМИ писали, как главу Чечни спасали столичные врачи, после этого его на личном самолете доставили в больницу с пневмонией. Медики не хотели отпускать пациента, который еще как минимум неделю должен находиться под их присмотром, но Кадыров настоял на своем.

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