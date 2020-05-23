Китай обеспокоен гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Сегодня, 08:31

Анна Лисова

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Китай обеспокоен гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Россия намерена разместить в Сибири гиперзвуковые ракеты «Кинжал», чтобы усилить свое влияние в регионах, пишет китайское издание «Феникс». Перевод статьи, авторами которой стали профессор Чэн Ханьпин и доцент Юань Чжоу, предоставил портал ИноСМИ.

Размещение гиперзвуковых ракет в Сибири «прикрывает» три очень важных региона: Арктику, Дальний Восток и Среднюю Азию. Эти регионы крайне важны для России. В Москве не упускают из виду то, что США вскоре выведут свои войска из Афганистана. И это может поспособствовать ухудшению ситуации на территории Афганистана и соседних стран. Но из Сибири гиперзвуковые ракеты напрямую могут ударить по Средней Азии, если возникнет такая необходимость.

Еще один момент – территориальные претензии Японии. Если ракеты «Кинжал» будут развернуты в Сибири, они точно смогут достичь Дальнего Востока и защитить спорные территории между Россией и Японией, отмечают китайские эксперты. Ну и не стоит упускать из виду Арктику. Россия всегда считала Северный полюс своей собственностью. Но в последнее время в Арктическом регионе все чаще появляются силы НАТО, что не может обойти вниманием Москва.

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