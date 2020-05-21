На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

Сегодня, 14:11

Ольга Громова

0

Image 16+
На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

Власти Украины отслеживают действия России на территории полуострова Крым. Слежка ведется из космоса, для ее ведения используются западные космические аппараты. Об этом сообщило украинское консалтинговое агентство Defense Express.

По его информации, соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 странами было заключено Украиной. Благодаря этому страна получила возможность в целом оценивать обстановку в регионе, видеть численность и место дислокации противника. Обмен спутниковыми данными позволяет также отследить перемещение военной техники, выявить новые образцы, обнаружить инженерные заграждения и многое другое.

Агентством особо были выделены американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe, а также французские Pleiades, обратило внимание РИА Новости.

Напомним, полгода назад директор консалтингового агентства Сергей Згурец во время интервью одному из украинских изданий заявил, что у Украины появились весьма достойные оружейные разработки, которые могут дать «мощный ответ войскам Путина».

В Центре анализа международной торговли оружием заявление поставили под сомнение. Там считают, что после разрыва кооперационных связей с РФ в 2014 году Украина уже не может эффективно разрабатывать новое вооружение.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

21-05-2020, 14:42

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

15-05-2020, 22:40

В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

14-05-2020, 14:18

Китай готовится к войне с США из-за коронавируса

13-05-2020, 22:47

В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова

13-05-2020, 10:48

Индия подняла истребители после появления вертолетов ВВС Китая

12-05-2020, 15:13

Боевики «Талибан» понесли большие потери в Афганистане

11-05-2020, 15:28

Стало известно, какая картина «пробрала до слез» Путина

10-05-2020, 19:31

СМИ назвали факты о Второй мировой войне, оказавшиеся неправдой

10-05-2020, 13:38

Американских ракетчиков из-за коронавируса перевели на двухнедельный цикл дежурства

10-05-2020, 11:38

СМИ заявили, что Пекин готовится напасть на США

9-05-2020, 08:35

В России функционирует опасная для США советская «Мертвая рука»

8-05-2020, 21:54

Forbes рассказал о двойном назначении санкций США против России

6-05-2020, 14:01

Израиль попытался сбить военный разведывательный самолёт России

6-05-2020, 11:04

США обдумывают месть Китаю из-за коронавируса

3-05-2020, 23:59

Российские военные блокировали патруль США в Сирии

3-05-2020, 11:26

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльский корабль

30-04-2020, 14:11

Россия показала свою военную мощь Японии, сымитировав ее уничтожение

29-04-2020, 13:31

В Пентагоне изучают вероятность использования коронавируса против США

24-04-2020, 14:48

Жители Петербурга подали иск из-за ограничений в связи с распространением коронавируса

23-04-2020, 19:01

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров