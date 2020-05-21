На Украине рассказали о ведении слежки за Россией из космоса

Власти Украины отслеживают действия России на территории полуострова Крым. Слежка ведется из космоса, для ее ведения используются западные космические аппараты. Об этом сообщило украинское консалтинговое агентство Defense Express.

По его информации, соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 странами было заключено Украиной. Благодаря этому страна получила возможность в целом оценивать обстановку в регионе, видеть численность и место дислокации противника. Обмен спутниковыми данными позволяет также отследить перемещение военной техники, выявить новые образцы, обнаружить инженерные заграждения и многое другое.

Агентством особо были выделены американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe, а также французские Pleiades, обратило внимание РИА Новости.

Напомним, полгода назад директор консалтингового агентства Сергей Згурец во время интервью одному из украинских изданий заявил, что у Украины появились весьма достойные оружейные разработки, которые могут дать «мощный ответ войскам Путина».

В Центре анализа международной торговли оружием заявление поставили под сомнение. Там считают, что после разрыва кооперационных связей с РФ в 2014 году Украина уже не может эффективно разрабатывать новое вооружение.