В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

Сегодня, 14:42

Ольга Громова

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В Осло опасаются, что Россия выкачает нефть из трансграничных месторождений

Норвегия может лишиться своих неприкосновенных природных запасов нефти и газа, так как на них позарилась Россия. Речь о территориях, где не идет добыча ради того, чтобы сохранить кромку арктических льдов. Об этом предупредил правительство и всех жителей страны член Партии прогресса в Норвегии Юн Георг Дале. 

В интервью изданию Dagbladet он сообщил, что уже отправил обращение во многие инстанции, где потребовал не допустить покушения России на неприкосновенные запасы природных ресурсов в трансграничных месторождениях.

Дале обратил внимание на то, что он не просто так поднимает вопрос. По его сведениям, Россией уже получены лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, располагающихся в недрах земли на территории, что на 15% покрыта арктическими льдами.

«Это значит, что россияне смогут выкачать нефть, доступную и с норвежской, и с российской стороны, которую Норвегия решила не трогать», — приводит ИноСМИ слова парламентария.

Дале также отметил, что в случае, когда такого варианта развития событий, как исключение нефтедобычи, избежать не удастся, для экологии будет лучше, чтобы добычу вела именно Норвегия, а не Россия.

Помощник министра нефти и энергетики Тони Тиллер в интервью этому же изданию уточнил, что в российском секторе были выданы три лицензии, но говорить о трансграничных месторождениях, как о таковых, вообще не приходится.

«По полученным лицензиям проводится геологоразведочная деятельность, но разведочное бурение еще не проводилось. А что это значит? Это значит, что трансграничных месторождений не выявлено», - резюмировал Тиллер.
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