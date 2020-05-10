В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова

Сегодня, 10:48

Александр Зуев

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В США рассказали о состоянии здоровья Путина после госпитализации Пескова
Владимир Путин

В США рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с коронавирусом. Как сказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, во время телефонного разговора на прошлой неделе с Дональдом Трампом Путин был здоров и находился в хорошем расположении духа. О заражении Пескова стало известно 12 мая. Вскоре представитель Кремля подтвердил, что заболел и сообщил, что последний раз общался с главой государства больше месяца назад.

Дмитрий Песков сейчас находится в больнице. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка, тоже заразилась. По словам спортсменки, она и ее муж чувствуют себя хорошо, пишет Lenta.ru. Заметим, что пресс-секретарь российского президента стал четвертым высокопоставленным чиновником РФ с положительным тестом на COVID-19. Ранее коронавирусом заразились глава кабмина Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

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