Стало известно, какая картина «пробрала до слез» Путина

Картина «Рабовладельцы», написанная советским художником Тарасом Гапоненко в 1942 году - полотно, которое произвело самое сильное впечатление на Президента России Владимира Путина. Он увидел его во время посещения выставки «Память поколений».

«Пробирает прямо до слез», - такими словами прокомментировал ее сюжет глава державы в программе «Москва. Кремль. Путин».

На картине можно лицезреть убирающего пистолет в кобуру немецкого военного и толпу гражданских. Но больше всего привлекает внимание застреленная женщина - она лежит на земле, а над ней склонился ребенок.

Путин, рассказывая об этом сюжете военного времени, подчеркнул, что кто бы что сейчас ни говорил, победа в Великой Отечественной войне - это триумф советского народа, который навсегда останется в памяти поколений. И для сохранения памяти о героях, которые сражались за Родину, России не нужна никакая пропаганда.

Это доказывает движение «Бессмертный полк». Из года в год оно расширяется, а это говорит в пользу того, что подвиг советских солдат не забудется, а память будут чтить и следующие поколения.