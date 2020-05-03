СМИ назвали факты о Второй мировой войне, оказавшиеся неправдой

Некоторые известные сведения о войне, которые во всем мире долгие годы подавали как факты, оказываются неправдой. Эксперты назвали широко растиражированные факты о Второй мировой войне, которые в действительности не являются правдивыми. Многие мифы были навязаны посредством литературных произведений и фильмов.

Так, эксперт Ричард Овери указывает, что роль Сталинградской битвы заметно преувеличена. Он считает переломным моментом Курскую битву. Книга «Мифы Второй мировой войны», в написании которой участвовало не менее 40 известных специалистов, дает повод для переосмысления устоявшихся представлений о Второй мировой войне.

Авторы книги усомнились в том, что вторжением на территорию СССР Адольф Гитлер опередил подобные действия со стороны Иосифа Сталина. Такая позиция формировалась среди немцев благодаря пропаганде. Эксперты считают спорной и ту роль, которую в поражении Третьего рейха сыграла русская зима. Историки не согласны с мнением большинства о том, что в 1940 крах Франции являлся неизбежным моментом. Авторы книги сомневаются в тщательной продуманности блицкрига Германии в отношении СССР. В целом успехи немцев в первые годы войны историки объясняют везением, ведь руководство Германии шло на значительные риски.

Представитель Женевского университета Пьер-Франсуа Суйри считает, что жертвы японских камикадзе позволили сохранить власть императора Хирохитона. Усомнились историки и в успехе Японии при нападении на Перл-Харбор. Как они пишут, империя к этой операции подготовилась плохо, поэтому понесла большие потери, пишет ИноСМИ . В частности, было уничтожено много самолетов и не менее 150 первоклассных пилотов.

Также историки убеждены, что войска СС, которым приписывали мистические характеристики, несли значительные потери не по причине храбрости, а из-за плохой подготовленности.