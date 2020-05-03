Американских ракетчиков из-за коронавируса перевели на двухнедельный цикл дежурства

Командование глобальных ударных сил ВВС США сообщает, что рабочие смены военнослужащих ядерных ракетных сил были значительно удлинены. Как правило, смены пускового расчета в составе двух военнослужащих обычно дежурят в течение 24 часов. Теперь в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19 они будут нести службу по 14 дней на позиционном районе шахтных пусковых установок и менять друг друга в течение суток. Затем военнослужащие должны оставаться дома в режиме изоляции.

Согласно данным Пентагона, 10 тысяч военных обслуживают 400 ракет Minuteman III, находящихся на пяти базах в штатах Вайоминг, Монтана, Колорадо, Небраска и Северная Дакота. Отметим, что на 7 мая около 7700 военнослужащих США заразились коронавирусом, пишет Эхо Москвы .

Стоит также сказать, что миссия ракетных войск, на вооружении которых стоят ядерные межконтинентальные ракеты, должна продолжаться в любых обстоятельствах.