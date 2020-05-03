СМИ заявили, что Пекин готовится напасть на США

Противостояние Вашингтона и Пекина продолжает усиливаться. Торговые войны между США и Китаем могут перейти к конфронтации в других плоскостях, считают эксперты. Пандемия коронавируса послужила поводом для обвинений в адрес китайских властей, считает американское руководство. В Белом доме уже говорят о необходимости «повесить» на КНР обязанность возместить США, Великобритании или Германии триллионы долларов экономического ущерба из-за пандемии. Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что пандемия, с которой столкнулось человечество из-за коронавируса, является следствием некомпетентности.

Агентство Рейтер сообщает, что та риторика, которой придерживается Вашингтон, «заставляет задуматься о том, не подойдет ли мир к силовой конфронтации», передает РИА Новости . Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине, заявляет, что главный мозговой центр системы национальной безопасности Китая подготовила доклад, в котором говорится о необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединенными Штатами Америки. Впрочем, никаких реальных доказательств этого нет. Поэтому, насколько достоверны сведения, предоставленные этим источником, сказать сложно.

Если источники Рейтер действительно видели такой документ, и он является реальным, то это может указывать на то, что в Китае рассматривают возможность ядерного конфликта с США и не исключают, что для Белого дома это может быть приемлемая цена, чтобы ликвидировать главную угрозу американской гегемонии. К тому же, как отмечает агентство Рейтер, сейчас США умело подогревает антикитайские настроения, что может быть одним из этапов подготовки конфликта, который выйдет за рамки торгового и дипломатического противостояния.