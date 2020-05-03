В России функционирует опасная для США советская «Мертвая рука»

Сегодня, 21:54

Александр Зуев

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В России функционирует опасная для США советская «Мертвая рука»

Советский проект «Периметр» или, как его прозвали на Западе, «Мертвая рука» (Dead Hand), до сих держит в страхе Вашингтон. Об этом говорится в публикации во влиятельном американском издании The National Interest.

В статье сказано, что в 80-х Президент США Рональд Рейган пытался убедить Кремль в том, что США не боятся ядерной войны и готовы первыми нанести удар по СССР.

Планы «Звездных войн», как тогда называли стратегическую оборонную инициативу США, обеспокоили Москву. Поэтому в СССР в ответ создали безотказную систему «Периметр» для запуска межконтинентальных баллистических ракет даже после ядерного удара со стороны США. 

В обычном состоянии эта система как бы спит, но если ее датчики почувствуют сейсмическую активность и изменение радиоактивного фона, то «Мертвая рука» проснется и даст команду на запуск всех ядерных ракет. Dead Hand гарантировала возмездие любому агрессору и в любой ситуации, поэтому до сегодняшнего дня она приводит в ужас официальный Вашингтон, пишет ПолитРоссия.

Как указывает издание, Россия подтвердила, что система «Периметр» находится в рабочем состоянии и сейчас.

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