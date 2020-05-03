Forbes рассказал о двойном назначении санкций США против России

США ввели санкции против «Северного потока-2» ради силового воздействия на Москву или для того, чтобы конкурировать с РФ на европейском газовом рынке. Найти ответ на вопрос и порассуждать на тему захотел обозреватель Кен Сильверстейн - на страницах Forbes.

Официальный Вашингтон аргументировал свое решение «спасением Европы» от России, пишет он, но совершенно очевидно, что у санкций имеется «двойное дно». Американцы явно хотят продвигать свои энергоносители на рынке ЕС.

«Одно дело, если США настроены на здоровую конкуренцию в Европе, другое – если они используют экономические санкции как оружие», — считает Кен Сильверстейн.

Его в переводе статьи цитирует «ПолитРоссия».

По информации, имеющейся в распоряжении обозревателя, нынче доля российского газа на рынке Европы порядка 39 процентов, тогда как у американцев - всего 3,5. Разумеется, появился аппетит «откусить часть пирога».

«Одним из наиболее рьяных сторонников санкций против России является сенатор от Техаса Тед Круз. По его словам, для Европы гораздо лучше полагаться на энергию из Штатов, чем зависеть от России», — объяснил автор Forbes.

Сильверстейн не стал углубляться в геополитику, но считает, что Штаты не должны через принуждение вырывать свою долю на рынке. Широкий доступ должен предоставляться через свободное предпринимательство, а не через такие методы, резюмировал он.