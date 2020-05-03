Forbes рассказал о двойном назначении санкций США против России

США ввели санкции против «Северного потока-2» ради силового воздействия на Москву или для того, чтобы конкурировать с РФ на европейском газовом рынке. Найти ответ на вопрос и порассуждать на тему захотел обозреватель Кен Сильверстейн - на страницах Forbes.
Официальный Вашингтон аргументировал свое решение «спасением Европы» от России, пишет он, но совершенно очевидно, что у санкций имеется «двойное дно». Американцы явно хотят продвигать свои энергоносители на рынке ЕС.
Его в переводе статьи цитирует «ПолитРоссия».
По информации, имеющейся в распоряжении обозревателя, нынче доля российского газа на рынке Европы порядка 39 процентов, тогда как у американцев - всего 3,5. Разумеется, появился аппетит «откусить часть пирога».
Сильверстейн не стал углубляться в геополитику, но считает, что Штаты не должны через принуждение вырывать свою долю на рынке. Широкий доступ должен предоставляться через свободное предпринимательство, а не через такие методы, резюмировал он.
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