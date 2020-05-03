Израиль попытался сбить военный разведывательный самолёт России

Израиль предпринял попытку сбить российский самолет-разведчик, который совершал полет недалеко от горы Завия.

Портал Sentry Syria сообщает, что произошел этот инцидент во время ночной атаки израильских военных по сирийским территориям, передает Аvia.pro .

Израильские военные осуществили восемь ракетных ударов по объектам правительственных сил Сирии в районе алеппо. Возможно, они также планировали возможный удар по российскому самолету-разведчику, который находился на линии огня сирийских и российских систем ПВО.

Никаких комментариев со стороны Москвы или Дамаска по этому поводу пока не поступало. Тем не менее, источник говорит о том, что присутствие в этом районе разведывательного самолета предотвратило атаку ЗРК С-400 и С-300, размещенных в Латакии, по самолетам ВВС Израиля.

На портале Sentry Syria указано, что разведывательный самолет совершал полет над горой Завия в 22 58 минут по местному времени. В 22 часа 33 минуты израильские боевые самолеты нанесли серию ракетных ударов по провинции Алеппо. То есть, по сути, они использовали разведсамолет для прикрытия.

В 2018 году при аналогичных обстоятельствах был уничтожен российский разведывательный самолет, который заходил на посадку со стороны Средиземного моря. Его поразила зенитная ракета комплекса С-200.