Израиль попытался сбить военный разведывательный самолёт России

Израиль предпринял попытку сбить российский самолет-разведчик, который совершал полет недалеко от горы Завия.
Портал Sentry Syria сообщает, что произошел этот инцидент во время ночной атаки израильских военных по сирийским территориям, передает Аvia.pro.
Израильские военные осуществили восемь ракетных ударов по объектам правительственных сил Сирии в районе алеппо. Возможно, они также планировали возможный удар по российскому самолету-разведчику, который находился на линии огня сирийских и российских систем ПВО.
Никаких комментариев со стороны Москвы или Дамаска по этому поводу пока не поступало. Тем не менее, источник говорит о том, что присутствие в этом районе разведывательного самолета предотвратило атаку ЗРК С-400 и С-300, размещенных в Латакии, по самолетам ВВС Израиля.
На портале Sentry Syria указано, что разведывательный самолет совершал полет над горой Завия в 22 58 минут по местному времени. В 22 часа 33 минуты израильские боевые самолеты нанесли серию ракетных ударов по провинции Алеппо. То есть, по сути, они использовали разведсамолет для прикрытия.
В 2018 году при аналогичных обстоятельствах был уничтожен российский разведывательный самолет, который заходил на посадку со стороны Средиземного моря. Его поразила зенитная ракета комплекса С-200.
#Syria confirms #Israel now striking scientific research facility near #Aleppo— INTELSky (@Intel_Sky) May 4, 2020
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