США обдумывают месть Китаю из-за коронавируса

В самых высоких кабинетах в администрации США вовсю прорабатывают планы по показательному и унизительному наказанию для КНР "за коронавирус". Планируется экспроприировать триллион долларов из китайской казны.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники из Белого дома пишет, что наряду с "прощенным" самим себе финансовым долгом перед Китаем США задумывает принудить республику к выплате компенсаций за вред, нанесенный "китайской" инфекцией. При этом получается, что когда Вашингтон одалживал валюту у Пекина, он уже заранее получал деньги за моральные и материальные убытки от COVID-19.

В приватной обстановке Трампом и его помощниками обсуждался вопрос о том, чтобы лишить Китай "суверенного иммунитета" с будущей перспективой американскому правительству или пострадавшим от "короны" американцам подать на страну в суд. Правда, такой поворот, по оценке экспертов, потребует внесения в законодательные акты некоторых изменений.

Пока неизвестно, поддерживает ли эти планы Дональд Трамп, поскольку комментирует он ситуацию очень уклончиво, подчеркивая, что "если начать играть в эти игры, то все сложно". И тут же американский Президент, отвечая на вопросы представителей СМИ, сказал, что Китай в любом случае будет наказан, например, введением непомерно высоких тарифов на товары из Китая.

В любом случае, The Washington Post, ссылаясь на одного из старших советников Дональда Трампа, пишет, что наказание Китая — это определенно то, к чему склоняется Президент.