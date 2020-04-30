Российские военные блокировали патруль США в Сирии

2 мая стало известно, что возле города Эль-Камышло, расположенного на северо-востоке Сирии, российская военная полиция, которая несет службу на территории республики, впервые заблокировала движение американского патруля. Российская бронетехника перекрыла дорогу, не позволив американским бронемобилям двигаться в город Камышлы, где находится российская военная база. Таким образом американцев вынудили изменить маршрут движения. После этого российские военные отошли от границ города к аэропорту, на место дислокации, а американцы остались на въезде.

Ранее исключительно американцы блокировали движение российских военных. Один из таких инцидентов произошел в январе, а в декабре прошлого года американские военные установили блокпост на севере провинции Хесеке, в зоне ответственности российских войск, что спровоцировало недовольство россиян.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Камышлы начала работать авиационная комендатура ВКС РФ, включающая в себя наземную охрану, систему ПВО и диспетчерский пункт руководства полетами. Военнослужащие комендатуры обеспечивают работу группы вертолетов ВКС РФ.