Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльский корабль

Недалеко от территориальных вод Сальвадора несколько часов назад корабль ВМС и корабль Береговой охраны США без видимых причин атаковали венесуэльское морское судно и захватили его. Американские военные потребовали от капитана рыболовецкого судна, шедшего под флагом Венесуэлы, остановиться, но получили отказ, после чего провели операцию по захвату корабля. Заметим, что командир морского судна Венесуэлы отказался подчиняться требованиям американских военных, так как США действовали в международных водах.

В результате нападения американцев пострадали двое граждан Венесуэлы. Согласно информации, представленной командованием Береговой охраны США, захват венесуэльского судна осуществлялся в рамках операции по патрулированию международных вод для предотвращения незаконного оборота наркотиков на американском континенте. То есть, американцы хотели проверить венесуэльцев на контрабанду наркотиков, пишет Avia.pro . Но инцидент произошел в нейтральной акватории, поэтому венесуэльские моряки имели право игнорировать приказы военных США.