Россия показала свою военную мощь Японии, сымитировав ее уничтожение

Российские военные ответили Японии за провокацию, устроенную ранее японскими и американскими военными у российских берегов, пишет портал Аvia.pro .

Россия направила к берегам Страны восходящего солнца несколько десятков боевых кораблей, а также средства противолодочной, истребительной и бомбардировочной авиации, имитируя уничтожение Японии. Как отмечают эксперты, этот шаг, похоже, заставил Токио задуматься. Во всяком случае, в Японии никак не ответили на действия России и даже не высказали возмущение через официальные каналы. В СМИ же отмечают, что мощь Тихоокеанского флота России произвела должное впечатление на Японию. Российские военные имитировали ракетные пуски и нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Действия вооруженных сил РФ показали превосходство российской армии, как в численности, так и в вооружении и в стратегии действий. Эксперты уверены, что продемонстрированные «маневры отобьют у Токио даже желание делать заявления о скором возвращении Курильских островов под свой контроль».