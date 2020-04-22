Жители Петербурга подали иск из-за ограничений в связи с распространением коронавируса

Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали иск к правительству города, в котором они оспаривают законность ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Как отмечено в иске, подобные запреты могут быть введены только в рамках режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Как утверждают юристы, представляющие интересы истцов, в ином случае права жителей города нарушаются, а государство не выполняет своих обязательств по возмещению убытков.

Среди истцов — активистка Марина Кен, редактор проекта «ЯГражданин» Сергей Беляев, участник «Открытой России» Павел Чупрунов, экс-депутат Госдумы и сопредседатель партии «Яблоко» Анатолий Голов, правозащитник Динар Идрисов, экс-кандидат в муниципальные депутаты Игорь Клопков.

По мнению истцов, ограничения не основаны на законодательстве, так как запреты не соотносятся с режимом повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.

Известно, что в Санкт-Петербурге такой режим ввели 13 марта, когда в городе было зарегистрировано пять случаев заражения. Тогда губернатор города запретил проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. Затем запретили работу фитнес-клубов и бассейнов. В конце марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплат, которая была продлена до 30 апреля. После этого Беглов распорядился приостановить все виды деятельности, кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение города.

С 31 марта в Северной столице действует режим самоизоляции. Лица старше 65 лет должны его соблюдать обязательно. Остальные горожане могут покидать место проживания, отправляясь на работу, в магазин или аптеку, пишет Коммерсантъ Санкт-Петербург . Сейчас суды города регистрируют десятки материалов по делам об административных нарушениях.