Ряд африканских стран попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

МИД РФ сообщил о том, что несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС . В ведомстве отметили, что полученные заявки будут рассмотрены с учетом остроты ситуации в каждой стране.

«Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах», - заявили в ведомстве.

В Африке сейчас, за исключением Алжира, Египта, Марокко и ЮАР, показатели распространения коронавируса относительно невысоки. Но ситуацию нельзя выпускать из-под контроля, поскольку резкий скачек там может произойти в любое время. Высокая плотность населения, сложная социально-экономическая ситуация, слабость систем здравоохранения, прозрачность границ и неконтролируемая миграция могут поспособствовать взрывному росту числа заражений.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Россия уже не один год оказывает помощь странам Африки в преодолении стихийных бедствий. Также африканские страны получили от России ранее помощь в борьбе с распространением инфекционных болезней, в том числе, с лихорадкой Эбола. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество зараженных в Африке уже превышает 21 тыс., из которых более 1 тыс. случаев завершились летально.