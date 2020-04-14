От коронавируса умер замглавы фракции «Единой России» в Мособлдуме Иван Жуков

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От коронавируса умер замглавы фракции «Единой России» в Мособлдуме Иван Жуков

18 апреля в 06:00 утра на 64-ом году жизни умер депутат Мособлдумы замглавы фракции «Единая Россия» Иван Жуков. Его помощница Наталья Казакова подтвердила, что он был заражен вирусом COVID-19.

«Да, он скончался... У него был коронавирус... Информация точная», - передает ее слова РБК.

С ее слов, последние 11 дней он провел на лечении в инфекционной больнице в Коммунарке. Эту информацию также подтвердил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Иван Жуков родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Являлся депутатом Московской областной думы 2, 3, 4 и 5-го созывов. В 2016 был переизбран на очередной срок. Также руководил фракцией «Единая Россия», входил в комитет по вопросам архитектуры, строительства, энергетики и ЖКХ. Также Жуков помогал волонтерскому движению с начала ограничительных мероприятий в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил свои соболезнования и предложил посмертно наградить Жукова орденом «За доблесть и мужество», сообщил телеканал «360».

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