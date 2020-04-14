Крейсер «Москва» признан самым мощным кораблем Черноморского флота

Ракетный гвардейский крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» является самым мощным кораблем Черноморского флота Военно-морского флота России. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Как он отметил, «Крейсер», чьи противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое судно, прослужит еще несколько лет. По словам Болтенкова, корабль располагает дальнобойными комплексами С-300 «Форт», обеспечивающими зональную противовоздушную оборону.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, ракетный крейсер способен уничтожить вражеские корабли еще при входе в Черное море. Военный также упомянул, что «Москва» - это единственный большой корабль на Черноморском флоте и один из немногих в ВМФ. Весь экипаж крейсера, состоящий из нескольких сотен моряков, работает, как единый механизм.

«Москва» располагает мощным ПВО и представляет опасность для авианесущей группировки противника.

Надо сказать, что судьба флагмана сложилась непросто. В 90-е годы из-за долгов его ремонт затянулся на восемь с лишним лет. Какое-то время из-за технических проблем корабль не выходил в море. В ноябре 2016 года «Москву» признали одним из лучших кораблей ЧФ по видам боевой подготовки, пишет Военно-промышленный курьер .

Корабль вернется в строй ко Дню Победы, а его рабочий выход в море состоялся в июне прошлого года.