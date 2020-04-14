Американский самолет-разведчик в Сирии попытался взломать российские С-400

Сегодня, 13:17

Александр Зуев

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Американский самолет-разведчик в Сирии попытался взломать российские С-400

Разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon попытался через удаленный доступ взломать российские системы ПВО С-400, размещенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Однако ПВО тут же были приведены в состояние боевой готовности, а на перехват вылетел российский истребитель.

Как выяснилось, самолет-разведчик находился в нескольких десятков километров от авиабазы «Хмеймим». Судя по всему, американские военные допустили ошибку в подборе частот и поэтому взлом не удался. К тому же Poseidon попал в поле зрения российских РЛС.

В Пентагоне информацию о попытках взломать российские системы ПВО не комментируют, однако признают, что одной из задач для ВВС является прорыв обороны С-400. Кстати, данные о Су-35, который вылетел на перехват, поступили от американской стороны в то время, как Россия инцидент никак не комментирует, пишет Avia.pro. 

Ранее уже сообщалось, что США удалось собрать рабочие частоты российских ЗРК С-400, расшифровкой которых сейчас американцы и занимаются.

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