Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в лаборатории Ухани

Американский телеканал Fox News сообщил сенсационную новость. Речь идет о человеке, который первым заразился коронавирусом, - нулевом пациенте, работавшем в одной из китайских лабораторий, где и появилась инфекция. Также было отмечено, что вирус был не «биологическим оружием», а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении и борьбе с вирусами.

Как отмечают некие источники информации, знакомые с деталями действий правительства КНР и видевшие соответствующие документы, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, после чего инфекция распространилась среди населения. Один из источников обвинил Китай в самой дорогой операции по сокрытию улик.

Надо сказать, власти США неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. Так, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, который вместе с тем подчеркнул, что вирус, судя по всему, имеет естественное происхождение. А госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Китая прозрачности в вопросе первопричин пандемии, пишет РИА Новости .В ответ на обвинения в сокрытии информации о коронавирусе Пекин заявил, что придерживался открытой позиции.

Ранее британские СМИ сообщили, что пандемию коронавируса вызвала утечка из лаборатории в Ухане. Заметим, что в последнее время США говорят о намерении найти виновных в распространении коронавируса. Дональд Трамп считает, что Китай мог скрывать данные о вирусе.