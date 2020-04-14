Пампео требует глобальных дебатов по вопросу виновности Китая

Вчера, 21:42

Staalker

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Пампео требует глобальных дебатов по вопросу виновности Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео дал интервью германской газете "Бильд" в котором указал, что вина Китая в распространении по миру коронавирусной инфекции несомненна. По мнению американского чиновника, руководство Китая виновно в недостаточно полной передаче мировой общественности сведений о размахе заболевания и недостаточно эффективной борьбе с COVID-19. Правда, вопрос о мере ответственности и компенсации для стран мира, по мнению Майка Помпео, должен решаться посредством глобальных дебатов. 

Ранее различные политики США и Великобритании уже обвиняли китайцев в распространении коронавируса. Они уже требовали выплаты Китаем многомиллиардных компенсаций своим государствам. Однако Китай отмел все попытки западных политиков взвалить всю вину за мировую пандемию. Китайское правительство полагает, что расследование, откуда взялось заболевание, проводить необходимо, но оно может привести к самым неожиданным результатам. Например, жители Поднебесной полагают, что им вирус COVID-19 подбросили разработчики биологического оружия из одной особо дружелюбной заокеанской державы. И расследование может доказать этот факт.

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