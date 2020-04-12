Комитет сената США займется расследованием причин пандемии COVID-19

Сегодня, 09:58

Александр Зуев

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Комитет сената США займется расследованием причин пандемии COVID-19
Расследование причин возникновения коронавируса в США

В США инициируют масштабное расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон. По его словам, следует узнать, было ли заболевание передано от животного человеку или пришло оно из лаборатории в Китае. Политик предположил, что возможно за этим стояли попытки разработать различные лекарства и методы лечения коронавируса.

Как отметил Джонсон, законодатели намерены выяснить, как именно реакция ВОЗ отразилась на распространении вируса. Он подчеркнул, что найти ответ на этот вопрос важно, так как предоставление информации о коронавирусе могло бы помочь в создании более точного теста.

Конгрессмен также уточнил, что расследование в отношении КНР и ВОЗ возглавит сенатор Рик Скотт. Ранее Скотт утверждал, что Китаю и ВОЗ нельзя доверять. Комментируя неэффективность ВОЗ, он призвал создать новую организацию, потому что эта явно не сработала, пишет Вечерняя Москва.

Кроме того, в ходе расследования будут выяснено, почему США не оказались «лучше подготовлены» к пандемии. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 23 тыс. человек.

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