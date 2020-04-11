Странный маневр польского истребителя F-16 попал на видео

Видео, на котором запечатлен необычный маневр польского F-16, попало в Сеть.

На видео польский истребитель выпустил шасси. И это при том, что он летел на высоте примерно в 6 тыс. метров.

Как отмечает автор Telegram-канала Fighterbomber, «очевидно удивившись скоростям и углам, на которых могут летать наши воздушные суда, ничего умнее и интереснее не придумал, как выпустить шасси».

Произошел этот инцидент в международном воздушном пространстве.

Автор публикации указал, что в соответствии с международными правилами выпуск шасси - это команда перехваченному самолету выполнить посадку на указанный аэродром. Но это не действует в международном воздушном пространстве на таких высотах. К тому же оно явно не сработало бы в данном случае, когда группу военных самолетов пытается перехватить лишь один истребитель. Видео было снято, когда F-16 сблизился с Су-27, которые летели в сопровождении Ил-38.

«В общем, ничего не понятно, но очень интересно», - отмечает автор.

Стоит отметить, что крейсерская скорость турбовинтового Ил-38 порядка 450 километров в час. Российские истребители без труда выдерживают такие скорости. Но вот F-16, похоже, такая задача оказалась непосильной.