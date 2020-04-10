Венесуэльский Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Сегодня, 16:54

Ольга Громова

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Венесуэльский Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

ВВС Венесуэлы смогли оперативно отреагировать на вторжение в воздушное пространство страны сразу двух военных самолетов США. На перехват был отправлен российский истребитель Су-30МК2, поднятый рано утром по тревоге.

Два американских воздушных судна вылетели с авиационной базы в Пуэрто-Рико по направлению к Венесуэле. Отправленный для перехвата истребитель быстро выдворил нарушителей за пределы страны.

СМИ сообщают, что американские пилоты не настроены были на контакт и проигнорировали просьбу идентифицировать себя, но когда им продемонстрировали боевую готовность истребителя, быстро подчинились требованиям убраться из пограничной зоны.

Ранее Штаты сообщали, что намерены и дальше подтягивать к Венесуэле свои боевые корабли и самолеты. Так страна намеревается оказать давление на страну. Но официальный Каракас также не бездействует, подтягивая к границам боевую технику из резерва.

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