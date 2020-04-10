После победы над коронавирусом Россию может ждать социальный взрыв

Сегодня, 12:46

Ольга Громова

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После победы над коронавирусом Россию может ждать социальный взрыв

После победы над эпидемией коронавируса в России может начаться социальный взрыв, поэтому властям необходимо быт готовым к такому повороту событий. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал политолог Валерий Соловей.

По его мнению, в данный момент острота взаимоотношений власти и народа сошла на «нет» из-за пандемии коронавирусом. Причем, подобное наблюдается не только в России, но и во многих странах мира. Люди видят, что любое государство, каким бы оно ни было - единственная сила, которая нынче может противостоять пандемии.

Тем не менее, когда пандемия завершится или же к ней просто привыкнут, на первое место выйдет экономический кризис. Вот тогда народ и может взбунтоваться.

«Тогда на первый план выйдет социальная проблематика: нам нечего есть; нам негде работать; почему вы нам не даете денег; почему вы помогаете этим, но не помогаете нам?. И вот здесь классовый конфликт может развиться в своем чистом беспримесном виде, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения», — заявил Соловей.

Если события будут развиваться по пессимистичному сценарию, в стране появится так называемая социальная пропасть. На одном ее краю будут стоять те, кто смог сохранить свои ресурсы и даже их приумножить, на другой - обездоленные и безработные. Притом, количество последних будет расти недюжинными темпами.

В такой ситуации общественные настроения легко направятся против богатых и сильных, и против государства в том числе, заключил политолог.

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