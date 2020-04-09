Песков испугался рассказов о вредности блокатора вирусов и снял его

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков купил в аптеке бейджик, который якобы способен блокировать вирус, и повесил на лацкан пиджака. На встрече с журналистами Песков заявил, что не уверен в эффективности блокатора вирусов. Он также сказал, что сейчас такие бейджики носят в качестве превентивных средств.
Журналисты спросили Пескова, не наблюдал ли он у себя таких симптомов, как спутанность сознания и свистящее дыхание. На это пресс-секретарь президента ответил, что свистящего дыхания у него нет, а о спутанности его сознания судить им, журналистам, пишет Life.ru. На вопрос о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, Песков ответил, что он приобрел блокатор по личной инициативе.К слову, после пристального внимания прессы к блокатору Песков решил его снять.
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 11 917 человек, скончались 94, выздоровели 795.
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