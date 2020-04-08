Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 17:05

Ольга Громова

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Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе с коронавирусом

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью изданию РБК рассказал о том, что помощь Европейского Союза в борьбе с коронавирусом сильно задержалась.

По его словам, после первоначальной задержки ЕС продемонстрировал свою солидарность с Италией. Пришли на выручку страны-соседки и участницы содружества. К примеру, Германией и Австрией была оказана медпомощь 100 «тяжелым» пациентам. К тому же, транспортные расходы они также взяли на себя. Помимо этого, свои бригады врачей направили Польша и Румыния.

Посол уверен, что эти страны осознали, что «масштаб этого вызова не ограничивается одной только Италией, а распространяется на всю Европу, и необходим общий подход к проблеме, чтобы справиться с пандемией».

Терраччано также выразил надежду на то, что Евросоюз возродится точно так же, как птица Феникс из пепла.

Что же касается Италии, посол был сдержанно оптимистичен - невзирая на то, что количество смертей в стране снижается несколько дней подряд, говорить о стабилизации ситуации в стране еще рано.

Напомним, второго апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за временное отсутствие помощи ЕС в борьбе с коронавирусом. Она сообщила, что проект в поддержку стран-членов, наиболее пострадавших от коронавируса, подготовлен. ЕС обещает выделить на эти цели порядка 100 миллиардов евро.


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